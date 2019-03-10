Світоліна - Гаврілова: онлайн-трансляція матчу в Індіан-Веллсі

У понеділок вночі, 11-го березня перша ракетка України Еліна Світоліна на престижному турнірі серії Premier ОMandatory в Індіан-Веллс зіграє поєдинок третього кола.
Суперницею 24-річної українки стане австралійка Дар'я Гаврілова.
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Матч почнеться не раніше 03:00 за Києвом.
Трансляцію можна буде переглянути на Чемпіоні.
Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.
Нагадаємо, Світоліна програла на старті парного турніру в Індіан-Веллсі.
Також, Сестри Вільямс відмовилися грати на Індіан-Веллс
Джерело - Чемпіон.