Українка Леся Цуренко переграла Джессіку Пегулю на турнірі в Ідіан-Веллсі.

Перший сет українка програла досить швидко з рахунком 6:3.

У другому, американка уже вийшла подавати на матч та Цуренко взяла подачу суперниці й виграла сет.

Вирішальний сет залишився за українкою - 6:4.

У третьому раунді турніру Леся Цуренко зіграє з дев'ятою сіяною Аріною Соболенко з Білорусі.

BNP Paribas Open - Premier Mandatory

Індіан-Веллс, США

Одиночний розряд

жінки, хард

Призовий фонд $9,035,422

9 березня

Леся Цуренко - Джессіка Пегуля 3:6, 7:5, 6:4

Нагадаємо, Світоліна у трьох сетах розібралася з американкою.

Також, Цуренко знялася у фотосесії WTA. Вийшло звабливо.

Джерело - Чемпіон.