Сьогодні, 9 березня, українська тенісистка Леся Цуренко на престижному турнірі серії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі зіграє поєдинок другого кола.

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Суперницею 29-річної українки стане американка Джессіка Пегуля.

Поєдинок буде зіграний останнім запуском на другому корті. Матч почнеться не раніше 22.00 за Києвом.

Трансляцію можна буде переглянути на Чемпіоні.

Плеєр з'явиться незадовго початку трансляції.

Нагадаємо, Чарівна Цуренко відсвяткувала Міжнародний жіночий день в Індіан-Веллсі.

Також, Цуренко знялася у фотосесії WTA. Вийшло звабливо.

Джерело - Чемпіон.