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Цуренко - Пегула: онлайн-трансляція матчу в Індіан-Веллсі

Сьогодні 17:08 206 0
Цуренко - Пегула: онлайн-трансляція матчу в Індіан-Веллсі

Сьогодні, 9 березня, українська тенісистка Леся Цуренко на престижному турнірі серії Premier Mandatory в Індіан-Веллсі зіграє поєдинок другого кола.

 Актуально: Світоліна у трьох сетах розібралася з американкою 

Суперницею 29-річної українки стане американка Джессіка Пегула.

Поєдинок буде зіграний останнім запуском на другому корті. Матч почнеться не раніше 22.00 за Києвом.

Трансляцію можна буде переглянути на Чемпіоні.

Плеєр з'явиться незадовго початку трансляції.

Нагадаємо, Чарівна Цуренко відсвяткувала Міжнародний жіночий день в Індіан-Веллсі.

Також, Цуренко знялася у фотосесії WTA. Вийшло звабливо.

Джерело - Чемпіон.

#Цуренко, #Пегула, #Premier Mandatory
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