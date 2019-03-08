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Світоліна - Кенін: онлайн-трансляція матчу в Індіан-Веллсі

Сьогодні 21:39 609 0
Світоліна - Кенін: онлайн-трансляція матчу в Індіан-Веллсі

У суботу вранці, 9 березня, перша ракетка України Еліна Світоліна на престижному турнірі серії Premier Mandatory в Індіан-Веллс зіграє поєдинок другого кола.

 Актуально: Розклад ігрового дня українок на Індіан-Веллсі.

Суперницею 24-річної українки стане американка Софія Кенін.

Поєдинок буде зіграний останнім запуском на другому корті. Матч почнеться не раніше 06:00 за Києвом.

Трансляцію можна буде переглянути на Чемпіон.

Плеєр з'явиться незадовго до початку матчу.

Нагадаємо, Світоліна програла на старті парного турніру в Індіан-Веллсі.

Також, Сестри Вільямс відмовилися грати на Індіан-Веллс 

Джерело - Чемпіон.

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