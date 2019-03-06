У першому колі представницького турніру в Індіан-Веллсі BNP Paribas Open - Premier Mandatory Даяна Ястремська зіграє проти австралійки Дарьї Гавріловой.
Гра Ястремська - Гаврілова відбудеться 7 березня. Орієнтовний початок о 2:30 за Києвом.
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Зазначимо, що раніше суперниці не зустрічалися між собою.
Пряма онлайн-трансляція поєдинку першого кола в Індіан-Веллсі Ястремська - Гаврілова відбуватиметься на Чемпіоні.
Плеєр з трансляцією буде доступний незадовго до початку гри.
Нагадаємо, 7 березня, 2:30 матч Ястремська - Гаврілова онлайн.
Трансляцію матчу в Індіан-Веллсі Козлова - Сінякова можна дивитися за цим посиланням.
Джерело - Чемпіон.