Пряма трансляція BNP Paribas Open - Premier Mandatory

У першому колі представницького турніру в Індіан-Веллсі BNP Paribas Open - Premier Mandatory Даяна Ястремська зіграє проти австралійки Дарьї Гавріловой.

Гра Ястремська - Гаврілова відбудеться 7 березня. Орієнтовний початок о 2:30 за Києвом.

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Зазначимо, що раніше суперниці не зустрічалися між собою.

Пряма онлайн-трансляція поєдинку першого кола в Індіан-Веллсі Ястремська - Гаврілова відбуватиметься на Чемпіоні.

Плеєр з трансляцією буде доступний незадовго до початку гри.

Нагадаємо, 7 березня, 2:30 матч Ястремська - Гаврілова онлайн.

Трансляцію матчу в Індіан-Веллсі Козлова - Сінякова можна дивитися за цим посиланням.

Джерело - Чемпіон.