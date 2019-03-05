Чернишова виграла у першому колі турніру ITF в Анталії

Українка Марина Чернишова обіграла італійську тенісистку Франческу Булланіну на турнірі ITF Tennis Organisation Cup в Анталії.

Про це повідомляє tennisua.org.

У першому сеті Марина виграла 6:3, а друга партія завершилася з рахунком 6:1 на користь українки.

ITF Tennis Organisation Cup

Анталія, Туреччина

Призовий фонд - $15 000

Одиночний розряд

Перше коло, жінки

5 березня

Марина Чернишова - Франческа Булланіна 6:3, 6:1

У другому колі вона змагатиметься з переможницею матчу Ріна Саїге (Японія) – Юліана Лісарасо (Колумбія).

Нагадаємо, Ястремська та Цуренко знялися у фотосесії WTA.

Раніше, Цуренко втратила позиції у оновленому рейтингу WTA.

Джерело - tennisua.org..