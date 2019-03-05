Чернишова виграла у першому колі турніру ITF в Анталії

Українка Марина Чернишова обіграла італійську тенісистку Франческу Булланіну на турнірі ITF Tennis Organisation Cup в Анталії.
Про це повідомляє tennisua.org.
У першому сеті Марина виграла 6:3, а друга партія завершилася з рахунком 6:1 на користь українки.
ITF Tennis Organisation Cup
Анталія, Туреччина
Призовий фонд - $15 000
Одиночний розряд
Перше коло, жінки
5 березня
Марина Чернишова - Франческа Булланіна 6:3, 6:1
У другому колі вона змагатиметься з переможницею матчу Ріна Саїге (Японія) – Юліана Лісарасо (Колумбія).
Нагадаємо, Ястремська та Цуренко знялися у фотосесії WTA.
Раніше, Цуренко втратила позиції у оновленому рейтингу WTA.
Джерело - tennisua.org..