Козлова побореться за місце в основній сітці турніру в Індіан-Веллсі

Катерина Козлова розпочне виступ на турнірі в США з кваліфікації.

У стартовому раунді українська тенісистка, яка посідає 114-е місце в рейтингу WTA, зустрінеться з американкою Ешлі Кретцер. Її суперниця отримала від організаторів wild card.

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Торік українка вже зустрічалася з представницею США у відборі BNP Paribas Open і програла їй у двох сетах - 4:6, 1:6.

Попередні три сезони у Катерини не виходило подолати кваліфікаційний бар'єр в Індіан-Веллсі, а 2015 року вона змогла пробитися в основну сітку турніру, де поступилася в першому колі.

Нагадаємо, напередодні українка Ганна Позніхіренко програла в фіналі на турнірі в Москві.

Джерело - Чемпіон.