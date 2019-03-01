Позніхіренко зіграє у чвертьфіналі на турнірі в Москві

Українська тенісистка Анна Позніхіренко пробилася до чвертьфіналу на турнірі в Москві.

У матчі другого кола турніру ITFWorld Teniis Tour з призовим фондом $ 25,000 українська тенісистка, яка пробилася в основну сітку через кваліфікацію, обіграла володарку wild card Владу Коваль з Росії: 6:4, 6:1.

Це буде перший одиночний чвертьфінал для Позніхіренко цього року. Раніше 24-річна киянка виступала на трьох аналогічних 25-тисячниках в Рязані та Трнаві.

Суперницею Анни у чвертьфіналі стане третя ракетка турніру — її екс-співвітчизниця Марина Заневська, яка представляє Бельгію.

Не змогла вийти у чвертьфінал Валерія Страхова, яка зазнала поразки від четвертої сіяної казахстанки Олени Рибкіної.

Нагадаємо, найкраща тенісистка планети змінила тренера. Тим часом Шошина побореться за 'путівку в півфінал на турнірі в Франції.

Джерело - Чемпіон.