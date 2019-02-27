Світоліна у ТОП-10 найкращих тенісисток за кількістю ейсів у сезоні

Перша ракетка України Еліна Світоліна знаходиться на 7-й позиції за кількістю подач навиліт цього сезону - у неї 64 ейси за 13 матчів.

Про це повідомляє WTA Insider.

Лідирує Кікі Бертенс, у якої 112 ейсів за 15 матчів. На другому місці Кароліна Плішкова, а на третьому Петра Квітова.

Раніше хлопець Світоліної розповів про те, як пишається Еліною. Також Світоліна з хлопцем відвідали шоу на телебаченні в Болгарії.

Джерело - Чемпіон.