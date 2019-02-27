Світоліна у ТОП-10 найкращих тенісисток за кількістю ейсів у сезоні

Перша ракетка України Еліна Світоліна знаходиться на 7-й позиції за кількістю подач навиліт цього сезону - у неї 64 ейси за 13 матчів.
Про це повідомляє WTA Insider.
Лідирує Кікі Бертенс, у якої 112 ейсів за 15 матчів. На другому місці Кароліна Плішкова, а на третьому Петра Квітова.
.@WTA Ace Leaderboard as of Monday, February 25th:— WTA Insider (@WTA_insider) 26 лютого 2019 р.
1. @kikibertens
2. @KaPliskova
3. @Petra_Kvitova
4. @KuzmovaViktoria
5. @Naomi_Osaka_ pic.twitter.com/Z1b1y3KNZn
Раніше хлопець Світоліної розповів про те, як пишається Еліною. Також Світоліна з хлопцем відвідали шоу на телебаченні в Болгарії.
Джерело - Чемпіон.