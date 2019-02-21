Козлова — Бренгл: онлайн-трансляція матчу в Будапешті

Катерина Козлова зіграє проти Медісон Бренгл у другому колі Hungarian Ladies Open - International.

Гра Козлова — Бренгл відбудеться сьогодні, 21 лютого. Орієнтовний початок о 22:00 за Києвом.

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Онлайн-трансляція гри Світоліна — Суарес Наварро буде доступна на Чемпіоні.

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Відеотрансляція буде доступна за 5 хвилин до початку матчу.

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Нагадаємо, напередодні Козлова знищила Ларссон у першому колі турніру в Угорщині.

Джерело - Чемпіон.