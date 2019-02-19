Цуренко вийшла в третє коло на турнірі в Дубаї. ВІДЕО

Еліна Світоліна розпочала виступи на турнірі серії Прем'єр 5 у Дубаї.

Шоста ракетка світу розпочинала виступи на змаганнях з другого кола. Її суперницею стала Онс Жабер.

Звітний матч тривав 1 годину 18 хвилин.

У першому сеті Світоліна програла три перших гейми. Але вже за рахунку 4:1змогла здійснити камбек - 4:5. У 10 геймі Світоліна не реалізувала три сет-пойнти, але все ж зуміла перевести гру на тай-брейк.

В цей час Жабер звернулася за допомогою до лікарів, але все ж змогла продовжити гру. На тай-брейку Світоліна все ж змогла схилити сет на свою користь.

Вже у другому сеті українка впевнено забрала чотири гейми поспіль, після чого її суперниця відмовилася продовжувати матч.

Нагадаємо, Світоліна зіграє з кривдницею Ястремської

Джерело - Чемпіон.