Світліна на відмові суперниці пробилася у третє коло турніру в Дубаї

Еліна Світоліна розпочала виступи на турнірі серії Прем'єр 5 у Дубаї.
Шоста ракетка світу розпочинала виступи на змаганнях з другого кола. Її суперницею стада Онс Жабер.
Звітний матч тривав 1 годину 18 хвилин.
У першому сеті Світоліна програла три перших гейми. Але вже за рахунку 4:1змогла здійснити камбек - 4:5. У 10 геймі Світоліна не реалізувала три сет-пойнти, але все ж зуміла перевести гру на тай-брейк.
В цей час Жабер звернулася за допомогою до лікарів, але все ж змогла продовжити гру. На тай-брейку Світоліна все ж змогла схилити сет на свою користь.
Вже у другому сеті українка впевнено забрала чотири гейми поспіль, після чого її суперниця відмовилася продовжувати матч.
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Друге коло
Еліна Світоліна - Онс Жабер 7:6 (4), 4:0, відмова
Нагадаємо, Козлова пройшла у друге коло на турнірі в Угорщині.
Джерело - Чемпіон.