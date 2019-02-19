Стаховський - Лестьєнн: онлайн-трансляція поєдинку в Марселі

Сьогодні, 19 лютого, український тенісист Сергій Стаховський проведе поєдинок першого кола на хардовому турнірі у Франції.

Суперником українця стане господар змагань Констан Лестьєнн.

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Раніше спортсмени зустрічалися тричі. Рахунок у очних протистояннях - 2:1 на користь француза.

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Поєдинок можна переглянути на нашому сайті. Орієнтовний час початку матчу о 13:00 за Києвом.

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Відеотрансляція буде доступна за 5 хвилин до початку матчу.

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Нагадаємо, Кіченок вибула після першого раунду в парній сітці змагань у Дубаї.

Джерело - Чемпіон.