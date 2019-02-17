Козлова зіграє проти шведки Ларсон на турнірі в Будапешті

Українка дізналася ім'я суперниці.
Про це повідомляє sportarena.com
Українська тенісистка Катерина Козлова зіграє проти 71-ї ракетки світу Йоханни Ларссон зі Швеції в першому колі турніру серії WTA International в Будапешті.
У минулому тенісистки вже двічі зустрічалися між собою. У 2016 році Козлова обіграла шведку на турнірі в Хертогенбосе, а потім поступилася їй в трьох сетах на турнірі в Сеулі.
У попередніх двох сезонах українці не вдавалося подолати стартове коло змагань в Будапешті.
Цікаво, що Козлова повинна була починати виступ в Угорщині в кваліфікації, але змогла обійти відбіркові матчі після того, як знялася росіянка Маргарита Гаспарян.
Нагадаємо, Ястремська програла Мугурусі в Дубаї.
Також, Стаховський у фіналі турніру АТР.
Джерело - sportarena.com.