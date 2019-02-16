Калініна програла у фіналі кваліфікації на турнірі в Дубаї

Ангеліна Калініна зіграла у фіналі кваліфікації на турнірі в Дубаї проти американки Бернарди Пери.

У трисетовому протистоянні українка програла 6:4, 3:6, 2:6.

Суперниці провели на корті майже дві години. На п'ять брейків американки в цьому поєдинку Калініна зуміла відповісти трьома. У вирішальному сеті українка не мала ані брейкпойнта, а на своїй подачі втратила два гейми.

Dubai Duty Free Tennis Championships - Premier 5

Дубай, ОАЕ

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд - $ 2,828,000

Кваліфікація. Фінал.

Ангеліна Калініна - Бернарда Пера 6:4, 3:6, 2:6

В основній сітці звітного турніру стартують Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська. Тим часом Світоліна підніметься на шосту сходинку в оновленому рейтингу.

Джерело - Чемпіон.