Світоліна - Мухова: букмекери не вірять в перемогу чеської тенісистки

За вихід у півфінал Qatar Total Open - Premier Еліна Світоліна зіграє проти чешки Кароліни Мухової.

Беззаперечним фаворитом на думку букмекерів Парі-матч є українська прима.

На перемогу Світоліної спеціалісти дають коефіцієнт 1,25.

Премогу Мухової оцінюють в 3,9.

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Гра 1/4 фіналу турніру в Досі Світоліна - Мухова відбудеться 14 лютого о 14:30.

Нагадаємо, що в 1/8 фіналу Світоліна впевнено перемогла незручну для себе Єлєну Остапенко з Латвії.

Пряма онлайн-трансляція 1/4 фіналу Світоліна - Мухова буде доступна на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.