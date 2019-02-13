Без шансів. Цуренко програла перший сет титулованій Халеп

Українська тенісистка Леся Цуренко грає у другому колі на турнірі в Досі.

Суперницею Лесі є титулована Симона Халеп.

У першому сеті українка без шансів поступилася Халеп 2:6. Румунка одразу повела 5:0 і лише тоді дала змогу Лесі взяти свою подачу.

Цуренко змогла поборотися і в наступному розіграші, та взяла подачу екс-першої ракетки світу. Але одразу ж віддала і свою. Сет тривав 44 хвилини.

Джерело - Чемпіон.