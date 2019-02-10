Ястремська: Було величезне бажання вийти на корт і перемогти

Даяна Ястремська вийшла на матч Кубка федерації попри болі в нозі.

Про це розповіла сама спортсменка, чи слова наводить Великий теніс України.

"Як моя нога? Стало гірше, під час матчу я відчула, що потягнула ще один м'яз трохи вище, ніж те місце, яке вже у мене боліло. Повинна була взяти участь у парі, ми це обговорювали напередодні, але вирішили, що гратимуть Марта Костюк з Катериною Козловою. А так, ноги цілі і це вже добре (сміється).

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Два дні тому ми обговорювали, щоб я зіграла в суботу, а на тижні взяла відпочинок через свою стопу. У мене болів мізинець, ніби забій, відчувається різкий біль. Я вже приїду до Одеси, тоді і зробимо МРТ, також поки планую трохи відпочити. Була необхідність мені сьогодні грати або не була, втім у мене було величезне бажання сьогодні вийти на корт і перемогти", — заявила Ястремська.

Нагадаємо, Ястремська стала проривом місяця у WTA.

Джерело - ВТУ.