Визначився суперник України в матчі за третє місце на Кубку федерації

Перший номер польської збірної Магда Лінетт здобула впевнену перемогу над першим номером данців Карен Барітзой. До цього в матчі других номерів Іга Святек виявилася сильнішою Клари Таусон.

Відзначимо, що Польща зайняла друге місце в групі А і тепер завдяки цій перемозі поляки зіграють проти збірної України в матчі за третє місце.

Кубок Федерації - The World Cup of Tennis

Груповий етап

Магда Лінетт (Польща) - Карен Барітза (Данія) - 6:2, 6:2

Ярма Святек (Польща) - Клара Таусон (Данія) - 6:3, 7:6 (7)

Польща - Данія - 2:0

Зустріч, як і попередні за участю українок, пройде в денний сесії.

Нагадаємо, Козлова впоралася з естонкою не віддавши жодного гейма.

Також, Костюк знищила естонку за 52 хвилини.

Джерело - Чемпіон.