Ціціпас про Монфіса: Він грає в психологічні ігри

Француз Гаель Монфіс серйозний противник для півфіналіста Australian Open Стефаноса Ціціпаса. Майбутній матч відбудеться в Софії.

Своєю думкою поділився грецький тенісист Ціціпас.

"Потрібно бути обережним. Мій суперник на корті діє непередбачувано. Іноді ти не чекаєш від нього деяких речей, і він грає, скажімо так, в психологічні ігри. Він бачив мою гру, я бачив його. Мені просто потрібно бути обережним і усвідомлювати, що він робить", - сказав Стефанос.