Костюк, Козлова та Кіченок зіграють проти Болгарії у Кубку Федерації

Відбулося жеребкування матчу Кубка Федерації Україна - Болгарія, який відбудеться сьогодні, 7 лютого, в Польщі.

У першій грі за нашу збірну зіграє Марта Костюк, яка зустрінеться з Ізабеллою Шініковой. Другою вийде на корт Катерина Козлова. Вона зіграє з Вікторією томів.

У третій грі Надія Кіченок у парі з Мартою Костюк зіграють проти тандему Шінікова / Томова.

У першому матчі Україна програла збірній Швеції (1: 2).У першому матчі Даяна Ястремська у двох сетах обіграла Юхану Ларсон. На жаль, у другому матчі Леся Цуренко розгромно програла Ребеці Петерсон.

Болгарія, у свою чергу, обіграла Естонію (2:1).

Джерело - Чемпіон.