Перша ракетка світу знялася з турніру в Досі через травму

Перша ракетка світу Наомі Осака через травму спини не візьме участь в турнірі Qatar Total Open, який пройде з 11 по 16 лютого.

Ситуацію прокоментувала сама тенісистка.

"Мені шкода, що мені доведеться пропустити Доху в цьому сезоні, адже я з нетерпінням чекала можливість тут виступити та побачити своїх уболівальників", - наводить слова Осаки Firstpost.com.

Після зняття з турніру Осаки першою сіяною в Катарі стане румунка Симона Халеп.

У жовтні минулого року японка вже знімалася з турніру в Гонконгу також через пошкодження спини.

Останнім гучним успіхом тенісистки є перемога на Australian Open, у фіналі якого Осака перемогла в трьох сетах Петру Квітову. Також японка є чинною чемпіонкою US Open.

Джерело - Чемпіон.