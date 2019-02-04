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Стаховський залишається у другій сотні світового рейтингу

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Стаховський залишається у другій сотні світового рейтингу

4 лютого оприлюднили оновлений рейтинг ATP.

Перша десятка залишилася незмінною. Так само і перша ракетка українського тенісу Сергій Стаховський залишився на 136 місці.

  Актуально: Ястремська оновила особистий рекорд у світовому рейтингу

Рейтинг ATP

4 лютого

1. (1) Новак Джокович

2. (2) Рафаель Надаль

3. (3) Александр Зверєв

4. (4) Хуан Мартін дель Порто

5. (5) Кевін Андерсен

6. (6) Роджер Федерер

7. (7) Кей Нісікорі

8. (8) Домінік Тім

9. (9) Джон Існер

10. (10) Марин Чилич

...

136. (136) Сергій Стаховський

393. (394) Ілля Марченко

508. (506) Олександр Долгополов

331Т. Артем Смірнов

386. (587) Владислав Манафов

634. (633) Данило Каленіченко

643Т. Денис Молчанов

Нагадаємо, Стаховський з перемоги стартував у першому колі кваліфікації.

Джерело - Чемпіон.

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