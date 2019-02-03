Ястремська - Томлянович: букмекери визначили фаворита

У фінальному поєдинку Thailand Open - International українка Даяна Ястремська зіграє проти австралійки Айли Томлянович.

Матч Ястремська - Томлянович відбудеться 3 лютого.

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Фаворитом гри букмекери вважають Ястремську. Коефіцієнт на перемогу українки 1,59.

Перемога австралійки оцінюється коефіцієнтом 2,51.

Раніше суперниці зустрічалися між собою лише раз. У фіналі кваліфікації China Open 2018 Ястремська перемогла 2:1 (6:2, 3:6, 6:2).

Джерело - Чемпіон.