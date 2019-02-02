Ястремська зіграє з у півфіналі з Лінетт

Третя ракетка України Даяна Ястремська в 1/2 фіналу WTA турніру в Хуахіні зустрінеться з 98-м номером світового рейтингу з Польщі Магдою Лінетт.
Орієнтовний час початку матчу - 13.30.
Тенісистки раніше вже зустрічалися одного разу, тоді перемогла українка.
У другому півфіналі Айла Томлянович зіграє з Тамарою Зіданшек.
Призовий фонд хардового турніру становить 250 000 доларів.
Нагадаємо, що до цього Ястремська вдруге поспіль переграла екс-першу ракетку світу.
Також, раніше повідомлялося, що Ястремська зіграє за збірну України в Кубку Федерації.
Джерело - Чемпіон.