Ястремська зіграє з у півфіналі з Лінетт

Третя ракетка України Даяна Ястремська в 1/2 фіналу WTA турніру в Хуахіні зустрінеться з 98-м номером світового рейтингу з Польщі Магдою Лінетт.

Орієнтовний час початку матчу - 13.30.

Тенісистки раніше вже зустрічалися одного разу, тоді перемогла українка.

У другому півфіналі Айла Томлянович зіграє з Тамарою Зіданшек.

Призовий фонд хардового турніру становить 250 000 доларів.

Нагадаємо, що до цього Ястремська вдруге поспіль переграла екс-першу ракетку світу.

Також, раніше повідомлялося, що Ястремська зіграє за збірну України в Кубку Федерації.

Джерело - Чемпіон.