Ястремська: У грі з Лінетт покажу найкраще, що можу

Третя ракетка України Даяна Ястремська не звертала уваги на попередній матч з Мугурусою.

Про це заявила спортсменка на післяматчевому флеш-інтерв'ю.

"Я подивилася огляд тієї гри, щоб побачити тактику, побачити, як я з нею грала. Звичайно, у мене була впевненість в своїх силах, але це був новий день, новий матч, і я намагалася фокусуватися на грі так, нібито це наш перший очний поєдинок. Тепер мені потрібно добре відновитися, тому що зараз я відчуваю себе втомленою. У мене точно ще буде час, щоб підготуватися до півфіналу. Звичайно, я подивлюся, як грає Магда Лінетт, а завтра постараюся показати найкраще, що можу", — заявила Ястремська.