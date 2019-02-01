Стаховський зупинився у чвертьфіналі турніру в Кемпері у парному розряді

Український тенісист Сергій Стаховський у парі з Адріаном Мендесом-Масейрасом не зміг нічого протиставити польському тандему Хуберту Хуркачу і Шимону Валькову.
Менше ніж за годину україно-іспанська пара поступилася з рахунком 6:2, 6:3.
Open Quimper Bretagne Occidentale" - ATP Challenger Tour
Кемпер, Франція
Хард, парний розряд
Призовий фонд — € 46,600
Хуберт Хуркач/Шимон Вальков — Сергій Стаховський/Адріан Мендес-Масейрас 6:2, 6:3
Нагадаємо, Сергій Стаховський програв і в одичному розряді. Тим часом інший українець Ілля Марченко не виступить у Будапешті.
Джерело - Чемпіон.