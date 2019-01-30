Ястремська продовжить виступ на турнірі в Таїланді

Третя ракетка України Даяна Ястремська пробилася до третього кола турніру в Таїланді.
У другому колі українка переграла китаянку Шуай Пен — 6:1, 6:4.
Матч тривав 1 годину і 14 хвилин.
За цей час Ястремська подала шість разів на виліт, та припустилася п'яти подвійних помилок.
У першому сеті Даяна віддала лише один гейм суперниці, вигравши водночас п'ять стартових. У другому сеті до рахунку 4:4 спортсменки вели непоступливу боротьбу. Лише в дев'ятому геймі Ястремська змогла зробити брейк, завдяки якому перемогла.
Наступна суперниця Даяни Ястремської визначиться у матчі Мугуруса - Бартель.
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Thailand Open - International
Хуа Хін, Таїланд
Хард, одиночний розряд
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Друге коло
Даяна Ястремська — Шуай Пен 6:1, 6:4
Нагадаємо, Ястремська виступить за Україну на Кубкові федерації. Тим часом ато Даяни пояснив, чому спортсменка могла не зіграти за збірну.
Джерело - Чемпіон.