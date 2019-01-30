Ястремська продовжить виступ на турнірі в Таїланді

Третя ракетка України Даяна Ястремська пробилася до третього кола турніру в Таїланді.

У другому колі українка переграла китаянку Шуай Пен — 6:1, 6:4.

Матч тривав 1 годину і 14 хвилин.

За цей час Ястремська подала шість разів на виліт, та припустилася п'яти подвійних помилок.

У першому сеті Даяна віддала лише один гейм суперниці, вигравши водночас п'ять стартових. У другому сеті до рахунку 4:4 спортсменки вели непоступливу боротьбу. Лише в дев'ятому геймі Ястремська змогла зробити брейк, завдяки якому перемогла.

Наступна суперниця Даяни Ястремської визначиться у матчі Мугуруса - Бартель.

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Thailand Open - International

Хуа Хін, Таїланд

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд — $250,000

Друге коло

Даяна Ястремська — Шуай Пен 6:1, 6:4

Нагадаємо, Ястремська виступить за Україну на Кубкові федерації. Тим часом ато Даяни пояснив, чому спортсменка могла не зіграти за збірну.

Джерело - Чемпіон.