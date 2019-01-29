Віце-президент ФТУ: З ким працює Гуров, домовитися не виходить

Віце-президент Федерації тенісу України Євген Зукін звинуватив агента Стефана Гурова у ситуації з відмовою Світоліної та Ястремської виступати на Кубкові федерації.

Його слова наводить ВТУ.

"Все спілкування веде менеджер збірної на Кубкові Федерації Ольга Савчук. Їй допомагає капітан Михайло Філіма. Ми розмовляли і з гравцями. З агентами намагаємося взагалі не розмовляти. Безпосередньо Стефан Гуров, мабуть, погано розуміє по-російськи і постійно втручається в ці переговори. Очевидним є факт, що з тими, з ким працює Гуров (Світоліна і Ястремська - ред.), домовитися не виходить. А з іншими людьми ми завжди домовляємося. Ви ж бачите, який збіг! Для мене особисто очевидно, хто ініціатор такої ситуації", — заявив Зукін.