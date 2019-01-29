Костюк помстилася Сіюй за поразку в Берні

Марта Костюк почала виступ на турнірі Neville-Smith Forest Products Launceston International в Австралії.

У матчі першого кола українська тенісистка, посіяна під третім номером, протистояла китаянці Ван Сіюй. Матч тривав понад годину й українка святкувала перемогу над китаянкою — 6:3, 6:4.

У стартовому сеті Костюк зуміла зробити один брейк, а в другому їй двічі вдалося взяти подачу суперниці, програвши один гейм на власній.

Нагадаємо, минулого тижня Марта програла Ван Сіюй у другому колі турніру в Берні.

Наступною суперницею 16-річної спортсменки стане її екс-співвітчизниця Марина Заневська, яка зараз представляє Бельгію. У березні 2018 року Костюк поступилася Заневській у фіналі турніру ITF Pro Circuit з призовим фондом $ 60,000 в китайському Чжухаї.

Neville-Smith Forest Products Launceston International-ITF World Tennis Tour

Лонсестон, Австралія

Хард, одиночний розряд

Призовий фонд — $ 60,000

Марта Костюк — Ван Сіюй 6:3, 6:4

Нагадаємо, Катерина Козлова та Даяна Ястремська вдало стартували на турнірі в Таїланді.

Джерело - Чемпіон.