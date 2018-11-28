Страхова вийшла в чвертьфінал турніру ITF в Індії

У матчі другого кола ITF в Індії українська тенісистка Валерія Страхова перемогла представницю Німеччини Катарину Герлах.

Про це повідомляє btu.org.ua.

У стартовому сеті Страхова поступалася з рахунком 3:5, однак змогла відігратися і виграти 7:6.

У другій партії німкеня вийшла вперед 5:4, після чого українка виграла три гейми поспіль.

У чвертьфіналі Валерія зустрінеться з четвертою ракеткою турніру - індіанкою Карман Каур Тханді.

ITF Індії

Пуна, Індія

Призовий фонд - $25 000

Хард, одиночний розряд

Друге коло

Валерія Страхова - Катерина Герлах 7:6(0), 7:5

Нагадаємо, Ястремська виступить на престижному турнірі в Австралії.

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Джерело - btu.org.ua.