Страхова вийшла в чвертьфінал турніру ITF в Індії

У матчі другого кола ITF в Індії українська тенісистка Валерія Страхова перемогла представницю Німеччини Катарину Герлах.
Про це повідомляє btu.org.ua.
У стартовому сеті Страхова поступалася з рахунком 3:5, однак змогла відігратися і виграти 7:6.
У другій партії німкеня вийшла вперед 5:4, після чого українка виграла три гейми поспіль.
У чвертьфіналі Валерія зустрінеться з четвертою ракеткою турніру - індіанкою Карман Каур Тханді.
ITF Індії
Пуна, Індія
Призовий фонд - $25 000
Хард, одиночний розряд
Друге коло
Валерія Страхова - Катерина Герлах 7:6(0), 7:5
Нагадаємо, Ястремська виступить на престижному турнірі в Австралії.
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Джерело - btu.org.ua.