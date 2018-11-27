Чи зніметься Світоліна для чоловічого журналу 2018 року? Букмекери приймають ставки

Букмекерська компанія Favbet відкрила прийом ставок на те, чи зніметься перша ракетка України Еліна Світоліна в чоловічих журналах Maxim або Playboy до кінця року.

Про це передає сайт Рейтинг букмекерів.

Поставити на те, що зірка українського тенісу з’явиться в Maxim або Playboy до кінця 2018 року, можна з коефіцієнтом 7,0.

Торік дівчина знялася в еротичній фотосесії для журналу XXL Ukraine. Номер з її відвертими фотографіями вийшов у грудні 2017 року.

Нагадаємо, нещодавно Світоліна зустрілася з Хеєм.

Також Еліна візьме участь на турнірі в Брісбені.

Джерело - Рейтинг букмекерів.