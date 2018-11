Лише четверо 21-річних спортсменів тріумфували на підсумковому турнірі ATP. ВІДЕО

Александр Звєрєв у Лондоні обіграв Новака Джоковича 6:4, 6:3 і став наймолодшим чемпіоном підсумкового турніру ATP після 21-річного Джоковича десять років тому.

Також він лише четвертий тенісист, який перемагав на турнірі в 21. Також це робили тренер Звєрєва Іван Лендл і його співвітчизник Борис Беккер.

First-time winners of the ATP Finals at the age of 21:



Lendl

Becker

Djokovic

Zverev



