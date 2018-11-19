Лише четверо 21-річних спортсменів тріумфували на підсумковому турнірі ATP. ВІДЕО

Александр Звєрєв у Лондоні обіграв Новака Джоковича 6:4, 6:3 і став наймолодшим чемпіоном підсумкового турніру ATP після 21-річного Джоковича десять років тому.
Також він лише четвертий тенісист, який перемагав на турнірі в 21. Також це робили тренер Звєрєва Іван Лендл і його співвітчизник Борис Беккер.
First-time winners of the ATP Finals at the age of 21:— Tennis TV (@TennisTV) 18 листопада 2018 р.
Lendl
Becker
Djokovic
Zverev
A sign of things to come? #NittoATPFinals pic.twitter.com/UvEtXMvuut
Нагадаємо, відеоогляд тріумфу молодого німця дивіться на сайті.
Джерело - Чемпіон.