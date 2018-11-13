Найкращий тенісист світу з перемоги стартував на Підсумковому турнірі

Сербський тенісист Новак Джокович з перемоги стартував на Підсумковому турнірі АТР. В рамках групового етапу перша ракетка світу в двох сетах обіграв австралійця Джона Ізнера.

Поєдинок тривав 1 годину і 14 хвилин. За цей час Джокович зробив шість ейсів і три брейка, помилившись при подачі один раз.

Підсумковий турнір.

Груповий етап.

Новак Джокович - Джон Ізнер 6:4 6:3

Нагадаємо, Андерсон переграв Тіма в стартовому поєдинку Підсумкового турніру.

Раніше, Світоліна стала найкращою тенісисткою жовтня за версією WTA.

Також Еліна здобула найвище спортивне досягнення України.

Джерело - Чемпіон.