Найкращий тенісист світу з перемоги стартував на Підсумковому турнірі

Сербський тенісист Новак Джокович з перемоги стартував на Підсумковому турнірі АТР. В рамках групового етапу перша ракетка світу в двох сетах обіграв австралійця Джона Ізнера.
Поєдинок тривав 1 годину і 14 хвилин. За цей час Джокович зробив шість ейсів і три брейка, помилившись при подачі один раз.
Підсумковий турнір.
Груповий етап.
Новак Джокович - Джон Ізнер 6:4 6:3
Нагадаємо, Андерсон переграв Тіма в стартовому поєдинку Підсумкового турніру.
Раніше, Світоліна стала найкращою тенісисткою жовтня за версією WTA.
Також Еліна здобула найвище спортивне досягнення України.
Джерело - Чемпіон.