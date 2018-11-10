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Снігур зіграє у першому в кар'єрі фіналі турніру ITF

Сьогодні 14:12 41 0
Снігур зіграє у першому в кар'єрі фіналі турніру ITF

У півфінальному матчі змагань з призовим фондом $ 15,000 у Туреччині українська тенісистка, що потрапила в основну сітку через кваліфікацію Дарина Снігур, пробилася у фінал.

У півфіналі наша співвітчизниця переграла представницю Угорщини Агнеш Букту — 6:4, 6:2. Матч тривав 1 годину 20 хвилин.

Відзначимо, що Снігур провела другий півфінал на турнірах ITF Pro Circuit.

Суперницею Дарини у вирішальному матчі стане її ровесниця з Туреччини Зейнеп Сонмез. Для суперниці українки цей фінал також стане першим на професійному рівні.

Нагадаємо, Світоліна стала спортсменкою місяця за версією WTA.

Також вона розповіла, який титул їй найважливіше здобути.

Джерело - Чемпіон.

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