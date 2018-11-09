Український тенісист побореться за путівку в фінал у парному розряді

Український тенісист Денис Молчанов у парі зі словаком Ігорем Зеленаєм у чвертьфіналі турніру обіграли словацький дует Лукаш Кляйн/Норберт Гомбош.

За сетами українець зі своїм колегою перемогли — 6:2, 6:7 (3), 10:6.

У другому сеті Молчанов і Зеленай не зуміли реалізувати матчболи на своїй подачі за рахунку 5:4. На вирішальному тайбрейку Денис та Ігор оформили п'ять міні-брейків проти трьох у суперників.

У півфіналі українсько-словацька пара зіграє з лідерами посіву, дуетом Джонні О'Мара/Кен Скупскі з Великої Британії.

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Денис Молчанов/Ігор Зеленай — Лукаш Кляйн/Норберт Гомбош. 6:2, 6:7 (3), 10:6.

Нагадаємо, Світоліна стала другою за кількістю титулів 2018 року.

Також Еліна захищатиме титул в Австралії.

Джерело - Чемпіон.