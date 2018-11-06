Стаховський з росіянином пройшли до наступного раунду Slovak Open

Сергій Стаховський у парі з Євгеном Донським пройшли до 1/4 парного турніру Slovac Open.
Протистояли українцю та росіянину голландець Девід Пел і італієць Андреа Вавассорі.
У першому сеті в напруженій боротьбі виграли Стаховський з Донським з рахунком 6:3.
Другий сет виграли італієць з голландцем з рахунком 6:4.
У вирішальному етапі гри перемогу здобули українець та росіянин з рахунком 10:4.
Ritro Slovak Open - ATP Challenger Tour
Братислава, Словаччина
Призовий фонд € 85 000
Хард
Парний розряд
Стаховський/Донський - Пел/Вавассорі 6:3 4:6 10:4
Нагадаємо, сестри Кіченкок здобули титул у парному розряді на турнірі в Китаї.
Також, Стаховський не зміг пробитися у чвертьфінал турніру в Німеччині.
Джерело - Чемпіон.