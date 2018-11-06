Стаховський з росіянином пройшли до наступного раунду Slovak Open

Сергій Стаховський у парі з Євгеном Донським пройшли до 1/4 парного турніру Slovac Open.

Протистояли українцю та росіянину голландець Девід Пел і італієць Андреа Вавассорі.

У першому сеті в напруженій боротьбі виграли Стаховський з Донським з рахунком 6:3.

Другий сет виграли італієць з голландцем з рахунком 6:4.

У вирішальному етапі гри перемогу здобули українець та росіянин з рахунком 10:4.

Ritro Slovak Open - ATP Challenger Tour

Братислава, Словаччина

Призовий фонд € 85 000

Хард

Парний розряд

Стаховський/Донський - Пел/Вавассорі 6:3 4:6 10:4

Нагадаємо, сестри Кіченкок здобули титул у парному розряді на турнірі в Китаї.

Також, Стаховський не зміг пробитися у чвертьфінал турніру в Німеччині.

Джерело - Чемпіон.