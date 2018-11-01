Сестри Кіченок перемогли і вийшли у фінальну частину турніру в Китаї

Українки Людмила та Надія Кіченок провели другий матч на парному турнірі в Китаї. Наші співвітчизниці протистояли японському тандему Макото Ніномія/Мію Като.

Суперниці провели на корті півтори години. У першому сеті українкам вистачило одного брейка, щоб отримати перевагу і утримати її до кінця партії. У другому сеті ініціатива була на боці японок, які оформили два брейка.

На вирішальному тайбрейку до рахунку 5-5 тенісистки тричі обмінялися міні-брейками. Людмила і Надія вели 7-6, коли їм вдалося взяти ще один розіграш на подачі суперниць. У підсумку українки захистили обидва очка на своїй подачі, щоб здобути перемогу в цій зустрічі.

У першому матчі у своїй групі сестри Кіченок перемогли китайську пару. Таким чином, друга перемога дозволить українкам очолити групу й отримати путівку в фінал.

Нагадаємо, Козлова пройшла у наступний раунд турніру в Канаді.

Разом із нею там зіграє Дарина Лопатецька.

Джерело - Чемпіон.