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Оприлюднили календар тенісних турнірів на сезон 2019

Сьогодні 11:01 320 0
Оприлюднили календар тенісних турнірів на сезон 2019

На офіційному сайті WTA представили календар змагань на 2019 рік.

У розклад включені 55 турнірів і 4 змагання Гранд Слем. Цього разу тенісистки виступатимуть у 28 різних країнах.

Однією з ключових змін стане проведення Підсумкового турніру після Elite Trophy. Окрім цього 2019-го WTA Finals перебереться з Сінгапуру в китайський Шеньчжень.

Змагання в Дубаї знову отримають категорію Premier 5, а в Досі — Premier. Rogers Cup наступного сезону відбудеться в Торонто, а не в Монреалі, як було 2018-го. Ці зміни відбуваються щороку.

Турнір в Наньчані змістився в календарі і відбудеться наступного тижня після US Open.

Перші змагання 2019-го року відбудуться в Шеньчжені, Брісбені і Окленді (кінець грудня 2018 року — початок січня 2019 року).

Нагадаємо,  українка Еліна Світоліна чинна чемпіонка Підсумкового турніру

Сезон перша ракетка України завершила на 4-ій позиції.

Джерело - WTA.

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