Сестри Кіченок: Існують труднощі зі зміною часового поясу

Сестри Кіченок поділилися враженнями від перемоги у двогодинному протистоянні з китайським дуетом Цзян Сіньюй/Ян Чжаосюань.

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"Дуже раді, що змогли в кінцівці виграти, тому що в той момент ми йшли нога в ногу. Але нам вдалося це зробити", — сказала Людмила.

Натомість Надія визнала, що протягом гри було чимало труднощів.

"Неймовірно знову сюди повернутися. І зворушливо здобути цю перемогу. Існують ще труднощі через зміну часового поясу. Зараз у нас буде трохи часу, щоб краще адаптуватися і підготуватися до наступної гри. Спасибі глядачам, що вболівали за обидві команди, як завжди на стадіоні була чудова атмосфера", — сказала Надія.

У другому раунді групового етапу українки зіграють проти японського дуету Макото Ніномія/Мію Като.

Тим часом менеджер Світоліної розповів про перемогу українки.

Джерело - ВТУ.