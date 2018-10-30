Кличко-молодший: перемога Світоліної — це прекрасно

Колишній чемпіон світу Володимир Кличко заявив, що перемога Еліни Світоліної на Підсумковому турнірі WTA стала одним з кращих прикладів того, як спортсмени представляють Україну.

Слова боксера наводить Xsport з посиланням на Luckypunch.net.

"У нас неймовірно талановита нація. Я думаю, що спортсмени — це одні з кращих представників, які презентують нашу державу на чемпіонатах Європи, світу та Олімпійських іграх в найкращому вигляді. Вони показують прекрасні результати. Один з останніх - перемога Світоліної, це прекрасно", — заявив Кличко-молодший.