Возняцкі зіграє з Квітовою на підсумковому турнірі WTA

Змагальний день у Білій групі підсумкового турніру WTA відкриється матчем між представницею Данії Каролін Возняцкі та чешкою Петрою Квітовою.
Обидві спортсменки стартували з поразки. Возняцкі програла Плішковій, а Квітова — Світоліній.
Історія зустрічей спортсменок тягнеться ще з 2009 року. За цей час вони зіграли 14 очних протистоянь. В дев'яти з них переможницею була саме чешка. Та й у останніх чотирьох поєдинках Квітова не віддала жодної перемоги Возняцкі.
Остання їхня зустріч відбулася в лютому 2018 року. У півфіналі турніру в Катарі непросту звитягу здобула Квітова.
Нагадаємо, анонс зустрічі Світоліна — Плішкова читайте на сайті.
Джерело - Чемпіон.