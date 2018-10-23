Возняцкі зіграє з Квітовою на підсумковому турнірі WTA

Змагальний день у Білій групі підсумкового турніру WTA відкриється матчем між представницею Данії Каролін Возняцкі та чешкою Петрою Квітовою.

Обидві спортсменки стартували з поразки. Возняцкі програла Плішковій, а Квітова — Світоліній.

Історія зустрічей спортсменок тягнеться ще з 2009 року. За цей час вони зіграли 14 очних протистоянь. В дев'яти з них переможницею була саме чешка. Та й у останніх чотирьох поєдинках Квітова не віддала жодної перемоги Возняцкі.

Остання їхня зустріч відбулася в лютому 2018 року. У півфіналі турніру в Катарі непросту звитягу здобула Квітова.

Нагадаємо, анонс зустрічі Світоліна — Плішкова читайте на сайті.

Джерело - Чемпіон.