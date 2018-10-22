Лопатецька пробилася у основний раунд турніру в Канаді

Українська тенісистка Дарина Лопатецька перемогла у фіналі кваліфікації на турнірі в Канаді. Окрім цього українка вперше у кар'єрі пробилася до основного раунду на турнірі з призовим фондом 60 тисяч доларів.

У фінальному раунді кваліфікації 15-річна харків'янка здобула перемогу над 27-річною американською тенісисткою Памелою Монтес — 7:6 (3), 6:3.

Нагадаємо, раніше в цьому сезоні Лопатецька виступила на двох турнірах з призовим фондом $ 15,000 в Туреччині та Угорщині, де завоювала два титули.

В основній сітці змагань в Сагеней також виступить Катерина Козлова.

Тим часом на підсумковому турнірі WTA Стівенс та Бертенс здобули перемоги.

Джерело - Чемпіон.