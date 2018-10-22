Завацька вдало стартувала на турнірі у Франції та зіграє з росіянкою

У матчі першого кола турніру з призовим фондом $ 80,000 18-річна українська тенісистка Катаріна Завацька здобула перемогу.

Українка змагалася близько 2,5 годин та переграла місцеву володарку wild card Тессу Андріанжафітрімо — 6:7 (3), 6:2, 6:4.

За місце в чвертьфіналі уродженка Луцька боротиметься з восьмою ракеткою турніру Ганною Блинковою з Росії. Раніше Завацька вже грала проти росіянки 2016 року. Тоді наша співвітчизниця поступилася їй в першому колі 100-тисячника в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, Світоліна з перемоги стартувала на підсумковому турнірі WTA.

А Козлова посіяна під першим номером на змаганнях у Канаді.

Джерело - Чемпіон.