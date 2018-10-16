Стаховський поступився Сімону на турнірі ATP у Бельгії

Українець Сергій Стаховський програв французу Жилю Сімону у першому колі турніру ATP у Антверпені.
European Open - ATP
Антверпен (Бельгія)
Одиночний розряд, хард
Призовий фонд - 612 тис. євро
Перше коло
16 жовтня
Сергій Стаховський (Україна) - Жиль Сімон (Франція, 5) - 0:6, 4:6
Нагадаємо, Стаховський пробився до основного раунду турніру у Антверпені через кваліфікацію.
Стаховський відреагував на вчинок проросійського журналіста Грема Філліпса, який сплюндрував могилу Степана Бандери у Мюнхені.
Джерело - Чемпіон.