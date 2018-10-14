Світоліна втратить одну позицію в світовому рейтингу

Француженка Каролін Гарсія стала переможницею хардового турніру серії WTA International в Тяньцзіні. У фіналі вона обіграла чешку Кароліну Плішкову, яка посідає шосте місце в світовому рейтингу, з рахунком 7:6 (7), 6:3.

Завдяки успіху в Тянцзині француженка підніметься на 12-е місце в світовому рейтингу з наступного тижня. Натомість Плішкова з наступного тижня підніметься на п'яте місце в рейтингу WTA, обійшовши Еліну Світоліну.

У Чемпіонській гонці WTA Плішкова перебуває на восьмій позиції. Світоліна випереджає свою суперницю лише на 8 очок. Проте, на відміну від українки, чешка візьме участь у турнірі серії WTA Premier в Москві наступного тижня.

Нагадаємо, Світоліна отримала wild card на турнір у Москві.

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Джерело - Чемпіон.