Світоліна програла в першому матчі на турнірі в Китаї

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла поєдинок другого кола на хардовому турнірі серії Прем'єр 5 в Ухані.
Українка поступилася в стартовому матчі представниці Білорусі Арині Соболенко.
Рання поразка може негативно позначитися на шансах Світоліної зіграти на Підсумковому турнірі.
Для Соболенко це 19-а перемога в трьохсетевих поєдинках в поточному році. Це рекордний показник в WTA-турі. На другому місці Кікі Бертенс з 10-а перемогами.
У третьому колі Соболенко зіграє проти Юлії Гергес або Софії Кенін.
Wuhan Open - WTA Premier 5
хард, одиночний розряд
25 вересня
Призовий фонд $2,746,000
Еліна Світоліна (Україна) - Арина Соболенко (Білорусь) - 4:6, 6:2, 1:6
Перша ракетка України готувалася до цього турніру під керівництвом свого нового тренера Ніка Савіано, з яким вона почала працювати після US Open.
А Цуренко поборетьсяч за вихід у підсумковий турнір WTA.
Джерело - Чемпіон.