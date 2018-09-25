Світоліна програла в першому матчі на турнірі в Китаї

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла поєдинок другого кола на хардовому турнірі серії Прем'єр 5 в Ухані.

Українка поступилася в стартовому матчі представниці Білорусі Арині Соболенко.

Рання поразка може негативно позначитися на шансах Світоліної зіграти на Підсумковому турнірі.

Для Соболенко це 19-а перемога в трьохсетевих поєдинках в поточному році. Це рекордний показник в WTA-турі. На другому місці Кікі Бертенс з 10-а перемогами.

У третьому колі Соболенко зіграє проти Юлії Гергес або Софії Кенін.

Wuhan Open - WTA Premier 5

хард, одиночний розряд

25 вересня

Призовий фонд $2,746,000

Еліна Світоліна (Україна) - Арина Соболенко (Білорусь) - 4:6, 6:2, 1:6

Перша ракетка України готувалася до цього турніру під керівництвом свого нового тренера Ніка Савіано, з яким вона почала працювати після US Open.

А Цуренко поборетьсяч за вихід у підсумковий турнір WTA.

Джерело - Чемпіон.