Українці продовжують падіння в рейтингу ATP, Марченко вже не третя ракетка України

Опубліковано нову версію рейтингу кращих тенісистів планети від ATP.
Українців не залишилося навіть в ТОП-100 рейтингу. Кращим серед інших є Олександр Долгополов, який опустився зі 115-ї на 116 позицію.
Сергій Стаховський втратив три сходинки і тепер 148-й в світі. Третьою ж ракеткою України став Владислав Манафов - він займає 486 позицію, що вище за попередню третю ракетку чоловічого тенісу України Іллю Марченка, який опустився вже на 559 місце.
Оновлений рейтинг АТP
Станом на 24 вересня
1 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) – 8760
2 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) – 6900
3 (3). Новак Джокович (Сербія) - 6445
4 (4). Хуан-Мартін дель Потро (Аргентина) – 5980
5 (5). Александер Звєрєв (Німеччина) -4890
6 (6). Марін Чилич (Хорватія) – 4715
7 (8). Домінік Тім (Австрія) – 3825
8 (7).Грігор Дімітров (Болгарія) – 3755
9 (9). Кевін Андерсон (ПАР) – 3595
10 (10). Джон Ізнер (США) - 3470
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116 (115). Олександр Долгополов (Україна) – 475
148 (145). Сергій Стаховський (Україна) – 401
486 (491). Владислав Манафов (Україна) - 72
559 (337). Ілля Марченко (Україна) – 56
Стаховський приніс перемогу Україні над Португалією у Кубку Девіса
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Джерело - Чемпіон.