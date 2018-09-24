Українці продовжують падіння в рейтингу ATP, Марченко вже не третя ракетка України

Опубліковано нову версію рейтингу кращих тенісистів планети від ATP.

Українців не залишилося навіть в ТОП-100 рейтингу. Кращим серед інших є Олександр Долгополов, який опустився зі 115-ї на 116 позицію.

Сергій Стаховський втратив три сходинки і тепер 148-й в світі. Третьою ж ракеткою України став Владислав Манафов - він займає 486 позицію, що вище за попередню третю ракетку чоловічого тенісу України Іллю Марченка, який опустився вже на 559 місце.

Оновлений рейтинг АТP

Станом на 24 вересня

1 (1). Рафаель Надаль (Іспанія) – 8760

2 (2). Роджер Федерер (Швейцарія) – 6900

3 (3). Новак Джокович (Сербія) - 6445

4 (4). Хуан-Мартін дель Потро (Аргентина) – 5980

5 (5). Александер Звєрєв (Німеччина) -4890

6 (6). Марін Чилич (Хорватія) – 4715

7 (8). Домінік Тім (Австрія) – 3825

8 (7).Грігор Дімітров (Болгарія) – 3755

9 (9). Кевін Андерсон (ПАР) – 3595

10 (10). Джон Ізнер (США) - 3470

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116 (115). Олександр Долгополов (Україна) – 475

148 (145). Сергій Стаховський (Україна) – 401

486 (491). Владислав Манафов (Україна) - 72

559 (337). Ілля Марченко (Україна) – 56

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Джерело - Чемпіон.