Цуренко програла росіянці в першому колі турніру в Китаї

Українська тенісистка Леся Цуренко програла росіянці Дарині Касаткіній у першому колі китайського турніру - Wuhan Open.

Перший сет завершився з рахунком 4:6 на користь росіянки.

У другому сеті тенісистки теж довго не могли визначити переможницю, однак росіянка все ж виграла і пройшла у наступний етап.

Wuhan Open - WTA Premier 5

Ухань, Китай, хард

Призовий фонд $ 2,746,000

Кваліфікація, одиночний розряд

Перше коло

Леся Цуренко (Україна) - Дар'я Касаткіна (Росія, 13) 4-6, 5-7

Нагадаємо, Цуренко потренувалася у Римі.

Також, Цуренко побореться за звання прорив місяця.

Джерело - champion.com.ua.