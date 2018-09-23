Цуренко програла росіянці в першому колі турніру в Китаї

Українська тенісистка Леся Цуренко програла росіянці Дарині Касаткіній у першому колі китайського турніру - Wuhan Open.
Перший сет завершився з рахунком 4:6 на користь росіянки.
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У другому сеті тенісистки теж довго не могли визначити переможницю, однак росіянка все ж виграла і пройшла у наступний етап.
Wuhan Open - WTA Premier 5
Ухань, Китай, хард
Призовий фонд $ 2,746,000
Кваліфікація, одиночний розряд
Перше коло
Леся Цуренко (Україна) - Дар'я Касаткіна (Росія, 13) 4-6, 5-7
Нагадаємо, Цуренко потренувалася у Римі.
Також, Цуренко побореться за звання прорив місяця.
Джерело - champion.com.ua.